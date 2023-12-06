Frankfurt'tan kupaya sürpriz veda!

Almanya Kupası son 16 turu maçında Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt, 3. Lig ekiplerinden Saarbrücken deplasmanına konuk oldu.
Frankfurt karşılaşmadan 2-0'lık yenilgiyle ayrıldı ve turnuvaya veda etti.
Karşılaşmada Saarbrücken'e galibiyeti getiren golleri 64. dakikada Kai Brünker ve 78. dakikada Luca Kerber attı.
Frankfurt'ta Noel Futkeu, 82. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından Saarbrücken Almanya Kupası'nda çeyrek finale yükseldi. Frankfurt organizasyondan elendi.