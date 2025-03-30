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Spor

Frankowski, 12 yıl sonra ilki yaşadı! Vatandaşı Polonyalıyı yaktı

Süper Lig'in 29. haftasında, deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşan Galatasaray'da Przemyslaw Frankowski, Ernest Muçi'ye yaptığı faul nedeniyle önce sarı kart gördü. Ancak Polonyalı oyuncu, müsabakanın VAR hakemi ve aynı zamanda vatandaşı olan Pawel Pskit'in uyarısıyla kırmızı kart görerek oyundan atıldı. Böylece Frankowski, 12 yıl sonra kırmızı kart gördü.

Haber Merkezi30 Mart 2025 Pazar 13:12 - Güncelleme:
Frankowski, 12 yıl sonra ilki yaşadı! Vatandaşı Polonyalıyı yaktı
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Galatasaray'ın deplasmanda Beşiktaş'a 2-1 yenildiği maçta Przemyslaw Frankowski, 36'da gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Ernest Muçi'ye yaptığı faulde önce Yasin Kol sarı kart verdi. Ancak VAR'da yer alan Polonyalı Pawel Pskit devreye girdi.

VATANDAŞI YAKTI

Polonyalı VAR hakemi, Yasin Kol'u çağırarak pozisyonu izletti. Bunun akabinde de Polonyalı Frankowski, vatandaşının uyarısıyla oyundan atıldı.

12 YIL SONRA İLK KEZ

Tecrübeli futbolcu 12 yıl sonra kırmızı kart gördü.

"SORUMLULUĞU ALIYORUM"

Öte yandan Frankowski, maçın ardından bir paylaşımda bulundu.

Frankowski, paylaşımında, "Sorumluluğu alıyorum" dedi.

Frankowski'nin paylaşımı şu şekilde:

"Bu kariyerimdeki ilk kırmızı kart ve kendimi berbat hissediyorum. Taraftarlar ve bizim için bu kadar önemli bir maçtaki yenilgiden dolayı sorumluluğu alıyorum. Takımın 10 kişiyle 11 kişiye karşı gösterdiği performanstan gurur duyuyorum. Bu durumun beni ve takımı daha da güçlendireceğine eminim ve çarşamba günü en iyi Galatasaray'ı sahaya yansıtacağımızdan eminim!"

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