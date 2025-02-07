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Spor

Galatasaray'ın transfer gündemindeydi! Frankowski için yeni gelişme

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Przemyslaw Frankowski için yeni gelişmeler yaşanıyor. Fransa Ligue 1 ekibi Lens'te forma giyen Polonyalı sağ bek oyuncusu, takımının Nice ile oynayacağı maçın kadrosuna alınmadı.

Haber Merkezi7 Şubat 2025 Cuma 20:19 - Güncelleme:
Galatasaray'ın transfer gündemindeydi! Frankowski için yeni gelişme
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Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde kadrosuna katmak istediği söylenen Przemyslaw Frankowski için flaş bir gelişme yaşandı.

Fransa Ligue 1 ekibi Lens'te forma giyen Polonyalı sağ bek oyuncusu, takımının Nice ile oynayacağı maçın kadrosuna alınmadı.

Fransız ekibinin yaptığı maç kadrosu paylaşımında yer almayan Frankowski'nin transfer görüşmeleri nedeniyle Nice maçında oynamayacağı söylendi.

Bu sezon Lens formasıyla 21 resmi maçta 5 gol ve 2 asist yapan 29 yaşındaki tecrübeli oyuncunun 2028'e dek sözleşmesi bulunuyor.

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