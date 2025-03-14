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Spor

Frankurt'tan Ajax'a 4 gollü tarife

Eintracht Frankfurt, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında konuk ettiği Ajax'ı 4-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Haber Merkezi14 Mart 2025 Cuma 00:00 - Güncelleme:
Frankurt'tan Ajax'a 4 gollü tarife
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UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında Eintracht Frankfurt, sahasında Ajax ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, Frankfurt Stadyumu'ndaki maçtan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Frankfurt'a galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Jean-Matteo Bahoya, 25 ve 82. dakikalarda Mario Götze ve 67. dakikada Hugo Ekitike attı. Ajax'ın tek golü 78. dakikada Kenneth Taylor'dan geldi.

Ajax'ta Ahmetcan Kaplan, ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika sahada kaldı.

Hollanda'daki ilk maçı da 2-1'lik skorla kazanan Eintracht Frankfurt, bu sonucun ardından UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükseldi. Ajax ise turnuvaya veda etti.

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