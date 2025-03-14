Frankurt'tan Ajax'a 4 gollü tarife

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında Eintracht Frankfurt, sahasında Ajax ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, Frankfurt Stadyumu'ndaki maçtan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Frankfurt'a galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Jean-Matteo Bahoya, 25 ve 82. dakikalarda Mario Götze ve 67. dakikada Hugo Ekitike attı. Ajax'ın tek golü 78. dakikada Kenneth Taylor'dan geldi.

Ajax'ta Ahmetcan Kaplan, ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika sahada kaldı.

Hollanda'daki ilk maçı da 2-1'lik skorla kazanan Eintracht Frankfurt, bu sonucun ardından UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükseldi. Ajax ise turnuvaya veda etti.