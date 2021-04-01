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Spor

Fransa 2021 Paris-Roubaix Bisiklet Yarışı'na koronavirüs engeli

Fransa'da düzenlenecek 2021 Paris-Roubaix Bisiklet Yarışı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yeniden ertelendi.

AA01 Nisan 2021 Perşembe 19:21 - Güncelleme: 01 Nisan 2021 Perşembe 19:21
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Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, salgın nedeniyle geçen yıl iptal edilen yarışın, ülkedeki vaka sayılarının artışı göz önünde bulundurularak bu yıl da ertelendiği belirtildi.

Fransa'nın kuzeyinde düzenlenen ve zorlu parkuru nedeniyle "Kuzeyin Cehennemi" olarak adlandırılan organizasyonun, 11 Nisan yerine kadınlarda 2, erkeklerde 3 Ekim'de yapılması planlanıyor.

Bisiklet dünyasında "Klasikler" diye anılan tek günlük yarışların en eski ve en prestijli 5 mücadelesinden biri olan yarış, 1896'dan beri koşuluyor.

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