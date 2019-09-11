2019 FIBA Dünya Kupası'nda Fransa, ABD'yi 89-79'luk skorla yenerek yarı finale yükseldi. Fransa yarı finalde Arjantin'in rakibi oldu.

Maçın en skorer ismi ABD'de 29 sayı, 6 ribaund ve 4 asistlik performans sergileyen Donovan Mitchell oldu. Fransa'da Evan Fournier 22 sayı, 3 ribaund ve 4 asistlik performansıyla takımının yıldız ismi oldu. Nando De Colo ise 18 sayı, 2 ribaund ve 1 asistlik performans sergiledi.

Bu arada Amerika Birleşik Devletleri, 2002 Dünya Kupası'ndan beri ilk kez yarı finale çıkamadı.