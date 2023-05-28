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Spor

Fransa Açık Tenis Turnuvası'nda Stefanos Tsitsipas ve Aryna Sabalenka tur atladı

Fransa Açık Tenis Turnuvası'nın ilk günü kadınlarda 2 numaralı seribaşı Aryna Sabalenka ile erkeklerde 5 numaralı seribaşı Stefanos Tsitsipas tur atladı.

AA28 Mayıs 2023 Pazar 23:42 - Güncelleme:
Fransa Açık Tenis Turnuvası'nda Stefanos Tsitsipas ve Aryna Sabalenka tur atladı
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Başkent Paris'te düzenlenen turnuvada Belaruslu raket Sabalenka, ilk tur mücadelesinde Ukraynalı Marta Kostyuk'u 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup etti.

Üç numaralı seribaşı ABD'li Jessica Pegula, vatandaşı Danielle Collins'i 6-4 ve 6-2'lik setlerle geçerken, 8 numaralı seribaşı Yunan Maria Sakkari ise Çek Karolina Muchova'ya 7-6 ve 7-5'lik setlerle yenildi.

Erkeklerde Yunan raket Tsitsipas, ilk turda Çek sporcu Jiri Vesely'yi 7-5, 6-3, 4-6 ve 7-6'lık setlerle 3-1 yenerek ikinci tur biletini aldı.

Yedi numaralı seribaşı Andrey Rublev de Sırp Laslo Djere'yi 6-1, 3-6, 6-3 ve 6-4'lük setlerle turnuva dışında bıraktı.

  • Stefanos Tsitsipas
  • Aryna Sabalenka
  • Fransa Açık

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