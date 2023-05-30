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Spor

Fransa Açık'ta Alcaraz ve Garcia 2. tura adım attı

Fransa Açık'ın (Roland Garros) favorilerinden Carlos Alcaraz ile Caroline Garcia rakiplerini yenerek tur atladı.

30 Mayıs 2023 Salı 00:03 - Güncelleme:
Fransa Açık'ta Alcaraz ve Garcia 2. tura adım attı
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Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) erkeklerin 1 numaralı seribaşı Carlos Alcaraz ve kadınların 5 numaralı seribaşı Caroline Garcia 2. tura yükseldi.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın 2. günü tamamlandı.

Rafael Nadal'ın yokluğunda erkeklerin şampiyonluk adayları arasındaki Alcaraz, dünya sıralamasının 159. basamağındaki Flavio Cobolli'yi 3-0 (6-0, 6-2, 7-5) yenerek turnuvaya güçlü bir başlangıç yaptı.

Jannik Sinner (8 numaralı seribaşı), Alexandre Muller'i, Frances Tiafoe (12) da Filip Krajinovic'i 3-0'lık skorla geçerek yollarına devam etti.

Kadınlarda Petra Kvitova (10) ve Veronika Kudermetova (11) ilk turda turnuvanın dışında kaldı. Klasmanın 44. sırasındaki Elisabetta Cocciaretto, Kvitova'yı, dünya 100'üncüsü Anna Karolina Schmiedlova da Kudermetova'yı 2-0 yenerek tur atladı.

Caroline Garcia (5), dünya 64 numarası Wang Xiyu karşısında zorlansa da rakibini 2-1 (7-6, 4-6, 6-4) mağlup ederek 2. tur biletini aldı.

Beatriz Haddad Maia (14) ve 2017 şampiyonu Jelena Ostapenko (17) da rakiplerini eleyerek adlarını 2. tura yazdırdı.

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