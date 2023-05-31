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Spor

Fransa Açık'ta Alcaraz ve Sabalenka 3. tura yükseldi

Fransa Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkekler kategorisinde Carlos Alcaraz ve tek kadınlar Aryna Sabalenka, rakiplerini yenerek 3. tura çıktı.

31 Mayıs 2023 Çarşamba 22:22 - Güncelleme:
Fransa Açık'ta Alcaraz ve Sabalenka 3. tura yükseldi
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Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) erkeklerin dünya 1 numarası Carlos Alcaraz ve kadınların dünya 2 numarası Aryna Sabalenka, 3. tura çıktı.

Başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın 4. günündeki tek erkekler ikinci tur maçında geçen yılın ABD Açık şampiyonu İspanyol Alcaraz, dünya 112 numarası Japon Taro Daniel ile karşılaştı. Alcaraz, 2 saat 25 dakika süren maçı 6-1, 3-6, 6-1 ve 6-2'lik setlerle 3-1 kazanarak tur atladı.

Erkeklerde Rus Karen Khachanov (11 numaralı seribaşı), Moldovalı Radu Albot'u 6-3, 6-4, 6-2, Büyük Britanyalı Cameron Norrie (14) de Fransız Lucas Pouille'u 6-1, 6-3 ve 6-3'lük setlerle 3-0 mağlup ederek 3. tura kaldı.

Avustralya Açık'ın son şampiyonu Belaruslu Aryna Sabalenka (2) ise tek kadınlar mücadelesinde vatandaşı Iryna Shymanovich ile karşı karşıya geldi. Dünya sıralamasında 214. basamakta bulunan rakibini bir saat 27 dakika sonunda 7-5 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenen Sabalenka, yoluna devam etti.

Tek kadınlarda Rus Anastasia Pavlyuchenkova, vatandaşı Liudmila Samsonova'yı (15) 4-6, 7-5, 7-5 ve Kazak Yulia Putintseva, Çinli Qinwen Zheng'i (19) 6-3, 4-6, 6-2'lik setlerle 2-1 mağlup ederek 3. tur bileti aldı.

  • Alcaraz
  • Sabalenka
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