İSTANBUL 24°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Mayıs 2025 Perşembe / 2 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,116
  • EURO
    44,3687
  • ALTIN
    4133.18
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fransa Açık'ta Alcaraz ve Swiatek üçüncü tura yükseldi
Spor

Fransa Açık'ta Alcaraz ve Swiatek üçüncü tura yükseldi

Sezonun ikinci Grand Slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta Carlos Alcaraz ve Iga Swiatek rakiplerini mağlup ederek 3. tura yükseldi.

AA29 Mayıs 2025 Perşembe 00:26 - Güncelleme:
Fransa Açık'ta Alcaraz ve Swiatek üçüncü tura yükseldi
ABONE OL

Sezonun ikinci Grand Slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta tek erkeklerde İspanyol Carlos Alcaraz, tek kadınlarda Polonyalı Iga Swiatek üçüncü tura yükseldi.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın 4. gün akşam seansında ikinci tur maçları oynandı.

Tek erkeklerde 2 numaralı seribaşı Alcaraz, Macar rakibi Fabian Marozsan'ı 6-1, 4-6, 6-1 ve 6-2'lik setlerle 3-1 yenerek üst çıktı.

Yunan tenisçi Stefanos Tsitsipas, İtalyan raket Matteo Gigante'ye 4-6, 7-5, 2-6 ve 4-6'lük setlerle 3-1 yenilerek turnuvaya veda etti.

Tek erkeklerde Tommy Paul, Damir Dzumhur, Hamad Medjedovic ve Lorenzo Musetti tur atlayan isimler oldu.

- IGA SWİATEK ÜÇÜNCÜ TURDA

Tek kadınlarda 5 numaralı seribaşı Iga Swiatek, ikinci turda Britanyalı raket Emma Raducanu'yu 6-1 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek bir üst tura yükseldi.

Belaruslu raket Aryna Sabalenka, İsviçreli tenisçi Jil Teichmann'ı 6-3 ve 6-1'lik setlerle 2-0 mağlup ederek üçüncü tura çıktı.

Tek kadınlarda Elina Svitolina, Bernarda Pera, Olga Danilovic, Victoria Mboko, Jelena Ostapenko, Yulia Starodubtseva, Liudmila Samsonova, Clara Tauson, Jaqueline Cristian, Amanda Anisimova ve Dayana Yastremska rakiplerini yenerek tur atladı.

  • Fransa Açık
  • Tenis Turnuvası
  • 3. Tur
  • Carlos Alcaraz
  • Iga Swiatek

ÖNERİLEN VİDEO

Türkiye'nin gökyüzündeki vurucu gücü! Türk F-16'ları işte böyle görüntülendi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.