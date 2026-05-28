28 Mayıs 2026 Perşembe / 12 ZilHicce 1447
  • Fransa Açık'ta Alexander Zverev ve Novak Djokovic, üçüncü tura yükseldi
Spor

Fransa Açık'ta Alexander Zverev ve Novak Djokovic, üçüncü tura yükseldi

HABER MERKEZİ28 Mayıs 2026 Perşembe 00:52
Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek erkeklerde Alexander Zverev ve Novak Djokovic, üçüncü tura yükseldi.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın 4. gününde, 2024 finalisti Alman Alexander Zverev (2), Çek Tomas Machac'ı 6-4, 6-2 ve 6-2'lik setlerle 3-0 yendi.

Kariyerinde 24 kez grand slam şampiyonu olan 39 yaşındaki Sırp Novak Djokovic (3), Fransız Valentin Royer'i 6-3, 6-2, 6-7 ve 6-3'lük setlerle 3-1 mağlup etti.

Tek kadınlarda Mirra Andreeva (8), İspanyol Marina Bassols Ribera'yı 3-6, 6-1 ve 6-1'lik setlerle turnuva dışında bırakırken, Arjantinli Solana Sierra, İtalyan Jasmine Paolini'yi (13) 3-6, 6-4 ve 6-3'lük setlerle eledi.

  • Alexander Zverev
  • Novak Djokovic
  • tenis

