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Spor

Fransa Açık'ta Alexander Zverev yarı finale yükseldi

Fransa Açık'ta erkeklerin 3 numaralı seribaşı Alexander Zverev, Alcaraz'ı 3-1 mağlup ederek yarı finale adını yazdırdı.

AA31 Mayıs 2022 Salı 21:32 - Güncelleme:
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Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) erkeklerin 3 numaralı seribaşı Alexander Zverev, yarı finale çıktı.

Başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın 10. günündeki tek erkekler çeyrek final maçında Alman Zverev ile İspanyol Alcaraz karşılaştı.

Üç saat 18 dakika süren karşılaşma sonunda rakibini 6-4, 6-4, 4-6 ve 7-6'lık setlerle 3-1 yenen Zverev, turnuvada üst üste ikinci kez yarı finale yükseldi.

Zverev, yarı finalde Novak Djokovic-Rafael Nadal eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

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