İSTANBUL 29°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Haziran 2025 Perşembe / 9 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,2884
  • EURO
    44,9245
  • ALTIN
    4235.83
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fransa Açık'ta Aryna Sabalenka adını finale yazdırdı
Spor

Fransa Açık'ta Aryna Sabalenka adını finale yazdırdı

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta Belaruslu Aryna Sabalenka, Polonyalı Iga Swiatek'i 2-1 yenerek finale kaldı.

AA5 Haziran 2025 Perşembe 20:46 - Güncelleme:
Fransa Açık'ta Aryna Sabalenka adını finale yazdırdı
ABONE OL

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta Belaruslu Aryna Sabalenka, Polonyalı Iga Swiatek'i 2-1 yenerek finale kaldı.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın 12. günündeki tek kadınlar yarı final maçında dünya 1 numarası Sabalenka ile 5 numaralı seribaşı Swiatek karşılaştı.

Sabalenka, rakibini 2 saat 19 dakika süren karşılaşmada 7-6, 4-6 ve 6-0 biten setlerle 2-1 mağlup etti.

Kariyerinde 3 grand slam şampiyonluğu bulunan Sabalenka, Fransa Açık'ta ilk kez finale çıktı.

Son 3 yıl üst üste olmak üzere Fransa Açık'ta 4 şampiyonluğa sahip Swiatek'in ise turnuvada 2021'den bu yana süren 26 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Tek kadınların diğer finalisti, dünya sıralamasının 361. basamağındaki Fransız Lois Boisson ile 2 numaralı seribaşı ABD'li Coco Gauff arasındaki maçın ardından belli olacak.

  • Fransa Açık
  • Aryna Sabalenka
  • Iga Swiatek

ÖNERİLEN VİDEO

Esenyurt'ta bıçaklı yumruklu kavga kameralarda! Tartıştığı şahsın ayağını arabanın kapısına sıkıştırarak kırdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.