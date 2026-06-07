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Spor

Fransa Açık'ta final zamanı: Alexander Zverev-Flavio Cobolli

Fransa Açık Tenis Turnuvası'nın tek erkekler finalinde, Alman raket Alexander Zverev ile İtalyan tenisçi Flavio Cobolli kozlarını paylaşacak.

HABER MERKEZİ7 Haziran 2026 Pazar 09:59 - Güncelleme:
Fransa Açık'ta final zamanı: Alexander Zverev-Flavio Cobolli
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Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) Alman Alexander Zverev finale çıktı.

Fransa'nın başkenti Paris'teki turnuvanın 13. gününde tek erkekler yarı finalinde, 2024 finalisti Zverev (2) ile Çek Jakub Mensik (26) karşılaştı.

Rakibini 7-5, 6-2, 3-6 ve 6-3'lük setlerle 3-1 mağlup eden Alman tenisçi, turnuvada 2, grand slam kariyerinde ise 4. kez final biletini aldı.

Diğer yarı final maçının başlamasına 20 dakika kala İtalyan Matteo Arnaldi, hastalığı nedeniyle çekilince vatandaşı Flavio Cobolli (10) doğrudan finale çıktı.

Pazar günü oynanacak final mücadelesinde Zverev ve Cobolli, ilk grand slam şampiyonluğu için korta çıkacak. Final karşılaşması saat 16.00'da başlayacak.

  • Fransa Açık
  • tenis
  • Alexander Zverev
  • Flavio Cobolli

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