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Spor

Fransa Açık'ta kadınlarda finalin adı belli oldu

Fransa Açık turnuvasında kadınlarda final karşılaşması 12 numaralı seribaşı Jasmine Paolini ile 1 numaralı seribaşı Iga Swiatek arasında oynanacak.

AA6 Haziran 2024 Perşembe 20:01 - Güncelleme:
Fransa Açık'ta kadınlarda finalin adı belli oldu
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Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) kadınların 1 numaralı seribaşı Iga Swiatek ve 12 numaralı seribaşı Jasmine Paolini, adlarını finale yazdırdı.

Başkent Paris'te düzenlenen turnuvada, tek kadınlardaki yarı final maçları yapıldı.

2020, 2022 ve 2023 şampiyonu Swiatek, 2022 finalisti Coco Gauff'u (3 numaralı seribaşı) 2-0 (6-2, 6-4) mağlup etti.

Diğer eşleşmede ise kariyerlerinin ilk grand slam yarı finaline çıkan Paolini ile dünya 38 numarası Mirra Andreeva karşılaştı.

Paolini, 17 yaşındaki rakibini 6-3 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenerek finalde Swiatek'in rakibi oldu.

Roland Garros tek kadınlar finali, 8 Haziran Cumartesi günü oynanacak.

  • Fransa Açık
  • Jasmine Paolini
  • Iga Swiatek

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