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  • Fransa Açık'ta Nuno Borges, Casper Ruud'u 2. turda eledi
Spor

Fransa Açık'ta Nuno Borges, Casper Ruud'u 2. turda eledi

Sezonun ikinci Grand Slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta tek erkeklerin 7 numaralı seri başı Casper Ruud, ikinci turda Portekizli raket Nuno Borges'e elendi.

AA28 Mayıs 2025 Çarşamba 16:56 - Güncelleme:
Fransa Açık'ta Nuno Borges, Casper Ruud'u 2. turda eledi
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Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın 4. gün sabah seansında ikinci tur maçları oynandı.

2022 ve 2023 yıllarında Fransa Açık'ta finale ulaşan Norveçli Ruud, Borges karşısında ilk seti 6-2 kazansa da sonraki setleri 4-6, 1-6 ve 0-6 kaybetti.

2024 Fransa Açık tek kadınlar finalisti İtalyan Jasmine Paolini, Avustralyalı raket Ajla Tomljanovic'i 6-3 ve 6-3 biten setlerle zorlanmadan 2-0 yenerek tur atladı.

Çinli Qinwen Zheng (kadınlar 8 numaralı seribaşı), Kolombiyalı Emiliana Arango karşısında 6-2 ve 6-3 sona eren setlerle 2-0 galip geldi.

  • Fransa Açık
  • tenis
  • Casper Ruud
  • Nuno Borges

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