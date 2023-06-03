Fransa Açık'ta Carlos Alcaraz ve Stefanos Tsitsipas 4. tura yükseldi

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) erkeklerin dünya 1 numarası Carlos Alcaraz ve 5 numarası Stefanos Tsitsipas, rakiplerini geçerek 4. tura kaldı.

Başkent Paris'te düzenlenen turnuvada 6. gün maçları tamamlandı.

Tek erkekler 3. tur maçında geçen yılın ABD Açık şampiyonu İspanyol Alcaraz, Kanadalı Denis Shapovalov (26 numaralı seribaşı) ile karşılaştı. İki saat 10 dakika süren maçı 6-1, 6-4 ve 6-2'lik setlerle 3-0 kazanan Alcaraz, 4. turda İtalyan Lorenzo Musetti (17) ile eşleşti.

Yunan raket Tsitsipas (5), Arjantinli Diego Schwartzman'ı 6-2, 6-2 ve 6-3 biten setlerle 3-0 yenerek yoluna devam etti.

Dünya 94 numarası Perulu Juan Pablo Varillas, Polonyalı Hubert Hurkacz'ı (13) 3-2 (3-6, 6-3, 7-6, 4-6, 6-2) yenerek günün sürprizlerinden birini yaptı.

Tek kadınlarda ise Çek Karolina Muchova, Rumen Irina-Camelia Begu'yu 6-3 ve 6-2 tamamlanan setlerle 2-0 yendi.

Tsitsipas ile Avusturyalı Sebastian Ofner ve Varillas ile Sırp Novak Djokovic'in (3) eşleştiği 4. turda Muchova ise Rus Elina Avanesyan'ın rakibi oldu.