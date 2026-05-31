  • Fransa Açık'ta sürpriz veda: Swiatek ve Bencic elendi
Fransa Açık'ta sürpriz veda: Swiatek ve Bencic elendi

Roland Garros'ta tek kadınlarda son 16 turu tamamlandı. Turnuvanın son yıllardaki en başarılı isimlerinden Iga Swiatek ile Belinda Bencic, rakiplerine mağlup olarak çeyrek final şansını kaybetti.

AA31 Mayıs 2026 Pazar 17:51
Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek kadınlarda Iga Swiatek ile Belinda Bencic, 4. turda elendi.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen organizasyonun 8. gününde Polonyalı Iga Swiatek (3), Ukraynalı Marta Kostyuk ile karşılaştı. Rakibine 7-5 ve 6-1'lik setler sonucunda 2-0 yenilen Swiatek, daha önce 4 kez şampiyonluk yaşadığı turnuvaya veda etti.

Günün diğer maçında Ukraynalı Elina Svitolina (7), İsviçreli Belinda Bencic'i (11) 4-6, 6-4 ve 6-0'lık setlerle 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

36 yaşındaki Romanyalı sporcu Sorana Cirstea ise Çinli Xiyu Wang'ı 6-3 ve 7-6'lık setlerle geçerek bir üst tura çıktı.

