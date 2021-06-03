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Spor

Fransa Açık'ta üçüncü tur geride kaldı, sürpriz yok

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek erkeklerde Daniil Medvedev ve Stefanos Tsitsipas, kadınlarda ise Aryna Sabalenka ile Serena Williams üçüncü tura yükseldi.

AA03 Haziran 2021 Perşembe 00:53 - Güncelleme: 03 Haziran 2021 Perşembe 00:53
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Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın 4. günü, akşam seansındaki ikinci tur karşılaşmalarıyla tamamlandı.

Erkeklerin 2 numaralı seribaşı Rus Medvedev, dünya sıralamasının 52. basamağındaki ABD'li Tommy Paul'u 3-6, 6-1, 6-4 ve 6-3'lük setlerle 3-1 yenerek üçüncü tura çıktı.

5 numaralı seribaşı Yunan Tsitsipas, klasmanın 103. sırasındaki İspanyol Pedro Martinez'i 6-3, 6-4 ve 6-3'lük setlerle 3-0 mağlup ederek tur atladı.

Tek kadınların 3 numaralı seribaşı Belaruslu Aryna Sabalenka, dünya 50'ncisi vatandaşı Aliaksandra Sasnovich'i 7-5 ve 6-3'lük iki setle geçerek adını üçüncü tura yazdırdı.

7 numaralı seribaşı ABD'li Serena Williams ise Rumen Mihaela Buzarnescu'yu 6-3, 5-7 ve 6-1'lik setlerle 2-1 yenerek turu geçen taraf oldu.

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