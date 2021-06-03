Fransa Açık'ta üçüncü tur geride kaldı, sürpriz yok

AA 03 Haziran 2021 Perşembe 00:53 - Güncelleme: 03 Haziran 2021 Perşembe 00:53

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın 4. günü, akşam seansındaki ikinci tur karşılaşmalarıyla tamamlandı.

Erkeklerin 2 numaralı seribaşı Rus Medvedev, dünya sıralamasının 52. basamağındaki ABD'li Tommy Paul'u 3-6, 6-1, 6-4 ve 6-3'lük setlerle 3-1 yenerek üçüncü tura çıktı.

5 numaralı seribaşı Yunan Tsitsipas, klasmanın 103. sırasındaki İspanyol Pedro Martinez'i 6-3, 6-4 ve 6-3'lük setlerle 3-0 mağlup ederek tur atladı.

Tek kadınların 3 numaralı seribaşı Belaruslu Aryna Sabalenka, dünya 50'ncisi vatandaşı Aliaksandra Sasnovich'i 7-5 ve 6-3'lük iki setle geçerek adını üçüncü tura yazdırdı.

7 numaralı seribaşı ABD'li Serena Williams ise Rumen Mihaela Buzarnescu'yu 6-3, 5-7 ve 6-1'lik setlerle 2-1 yenerek turu geçen taraf oldu.