İSTANBUL 35°C / 26°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Temmuz 2024 Çarşamba / 11 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,0635
  • EURO
    36,0696
  • ALTIN
    2621.37
  • BIST100
    11139.3
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fransa, Arjantin'i FIFA'ya şikayet edecek
Spor

Fransa, Arjantin'i FIFA'ya şikayet edecek

Fransa Futbol Federasyonu, Arjantin futbolcularını ırkçı söylemler iddiasıyla FIFA'ya şikayet etmeye hazırlanıyor.

17 Temmuz 2024 Çarşamba 00:49 - Güncelleme:
Fransa, Arjantin'i FIFA'ya şikayet edecek
ABONE OL

Fransa Futbol Federasyonunun (FFF), Arjantin Milli Takımı oyuncularının Fransız futbolculara yönelik ırkçı söylemlerini FIFA'ya taşıyacağı bildirildi.

Arjantinli milli futbolcu Enzo Fernandez, ABD'nin Miami kentinde düzenlenen 2024 Kupa Amerika'da (Copa America) Kolombiya'yı uzatma bölümü sonunda 1-0 yenerek şampiyon oldukları final maçının ardından elde ettikleri başarıyı kutladıkları anları sosyal medya hesabından başlattığı canlı yayında paylaştı.

Söz konusu canlı yayında Arjantinli futbolcuların, Fransa Milli Takımı'ndaki Afrika kökenli oyunculara yönelik ırkçı söylemler içeren bir şarkının bazı dizelerini söylediği anlar gündem oldu.

Fransız basınında yer alan haberlere göre FFF, söz konusu olayı FIFA'ya taşıma kararı aldı.

"Dinleyin, Fransa'da oynuyorlar ama hepsi Angola'dan geliyor, iyi koşacaklar" ve "Anneleri Nijeryalı, babaları Kamerunlu ama pasaportlarında Fransa yazıyor" gibi ırkçı ifadelerin bulunduğu aynı şarkıyı Arjantinli taraftarlar, Fransa'ya üstünlük kurarak 2022 FIFA Dünya Kupası'nı kazandıkları finalin ardından söylemişti.

  • Fransa Futbol Federasyonu
  • Arjantin futbolcuları
  • ırkçı söylemler

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.