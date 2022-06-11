Fransa, Avusturya ile berabere kaldı

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Fransa, deplasmanda Avusturya'ya konuk oldu.

Ernst Happel Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Karşılaşmanın ilk yarısını 37. dakikada Weimann'ın golüyle önde kapatan Avusturya'ya Fransa'nın cevabı ise geç oldu. 63. dakikada oyuna giren Mbappe, 83. dakikada golünü atarak maça dengeyi getirdi. Eşitlik golünü erken bulamamanın sıkıntısını son dakikalarda yaşayan Fransa, böylelikle mücadeleden 1 puanla ayrılmış oldu.

Bu sonuçla Fransa, UEFA Uluslar Ligi'nde çıktığı üçüncü maçında da galibiyet elde edemedi ve 2 puana çıktı ancak grubunun son sırasında kaldı. Avusturya ise puanını 4'e çıkardı.