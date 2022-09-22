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Spor

Fransa, Avusturya'yı 2 golle geçti

Fransa, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup mücadelesinde evinde konuk ettiği Avusturya'yı 2-0 mağlup ederek 5 puana yükseldi.

22 Eylül 2022 Perşembe 23:48 - Güncelleme:
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UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup mücadelesinde Fransa, sahasında Avusturya'yı konuk etti.

Stade de France'da oynanan karşılaşmayı Fransa 2-0 kazandı ve galibiyeti elde eden taraf oldu.

Mücadelede ilk yarı golsüz sona ererken Fransa'ya galibiyeti getiren golleri 56. dakikada Mbappe ve 65. dakikada Giroud kaydetti. Maçı 1 gol ve 1 asistle tamamlayan Giroud maçın yıldızı olmasının yanı sıra ülke tariginin Milli Takım'da gol atan en yaşlı oyuncusu ünvanını da ele geçirdi.

Bu sonuçla Fransa 5 puana yükseldi ve gruptaki ilk galibiyetini aldı, Avusturya ise 4 puanda kaldı.

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