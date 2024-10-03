Beşiktaş taraftarları, 24 Ekim'de deplasmanda Lyon'a karşı oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi maçına gitmekten men edildi.

Fransız basınıdan RMC Sport'ta yer alan habere göre; Groupama Stadı'ndaki müsabakada siyah beyazlı taraftarlar bulunmayacak. Fransa'daki Ulusal Holiganizmle Mücadele Birimi tarafından çok yüksek riskli olarak sınıfladırılan Lyon - Beşiktaş maçı için Rhone ili valiliğince bir kararname yayınlandı.

Kararnamede, Beşiktaşlı taraftarların maç gününde Lyon şehir merkezinde, tren istasyonlarında, havalimanlarında, stadyum ve çevresinde bulunmalarının yasak olduğu belirtildi.