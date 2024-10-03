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Spor

Fransa basını duyurdu! Beşiktaş taraftarı Lyon deplasmanında yok

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında deplasmanda oynayacağı Lyon maçı öncesi çarpıcı bir olay yaşandı. Fransız basını, alınan kararla birlikte siyah beyazlı taraftarların deplasman tribünündeki yerini alamayacağını açıkladı.

3 Ekim 2024 Perşembe 12:13 - Güncelleme:
Fransa basını duyurdu! Beşiktaş taraftarı Lyon deplasmanında yok
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Beşiktaş taraftarları, 24 Ekim'de deplasmanda Lyon'a karşı oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi maçına gitmekten men edildi.

Fransız basınıdan RMC Sport'ta yer alan habere göre; Groupama Stadı'ndaki müsabakada siyah beyazlı taraftarlar bulunmayacak. Fransa'daki Ulusal Holiganizmle Mücadele Birimi tarafından çok yüksek riskli olarak sınıfladırılan Lyon - Beşiktaş maçı için Rhone ili valiliğince bir kararname yayınlandı.

Kararnamede, Beşiktaşlı taraftarların maç gününde Lyon şehir merkezinde, tren istasyonlarında, havalimanlarında, stadyum ve çevresinde bulunmalarının yasak olduğu belirtildi.

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