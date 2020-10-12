İSTANBUL 25°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Ekim 2020 Pazartesi / 24 Safer 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,8527
  • EURO
    9,2867
  • ALTIN
    486.99
  • BIST100
    1165.7
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fransa Basketbol Ligi'nde büyük skandal! Koronavirüslü oyuncu maça çıktı
Spor

Fransa Basketbol Ligi'nde büyük skandal! Koronavirüslü oyuncu maça çıktı

Fransa Basketbol Ligi'nde Cholet'in, ASVEL'i ağırladığı maçta Amerikalı oyuncu Norris Cole'un koronavirüs testinin pozitif çıkmasına rağmen oynadığı ortaya çıktı.

12 Ekim 2020 Pazartesi 00:52 - Güncelleme: 12 Ekim 2020 Pazartesi 00:52
ABONE OL

ASVEL yetkilileri, Cole’un koronavirüs testinin pozitif olduğunu Federasyon temsilcisine iletti. Fakat gelen yanıt “ilk beşte yazılan bir oyuncunun maça çıkmak zorunda olduğu” yönündeydi.

Bunun üzerine Norris Cole, kendisine ilk beşte yer buldu. Maç öncesi seremonide rakip takım oyuncularıyla temaslı yumruk selamlaşması yaptı ve 40 saniye kadar sahada kaldı. Bu esnada maç topunu da tutan Cole, ASVEL teknik ekibi tarafından ilk fırsatta oyundan alındı. Maç sonrasında ASVEL’in yardımcı koçu Fauthoux, yetkililere bilgi vererek görevini yaptığını söyledi.

Erman Kunter’in çalıştırdığı Cholet cephesinden maç sonrasında sert bir açıklama geldi. Cholet belediye başkanı, tüm sorumluları ve federasyonu mahkemeye vereceğini duyurdu.

ASVEL’de cuma akşamı oynanan Milano maçı sonrasında, Koç TJ Parker ve iki oyuncunun da COVID pozitif olduğu açıklanmıştı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.