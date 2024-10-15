İSTANBUL 23°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Ekim 2024 Salı / 12 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2969
  • EURO
    37,461
  • ALTIN
    2920.65
  • BIST100
    8699.19
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Fransa, Belçika'ya şans tanımadı

UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup'ta Fransa, Belçika deplasmanına konuk oldu. Fransa, King Baudouin'deki maçı 2-1 kazandı.

15 Ekim 2024 Salı 01:40 - Güncelleme:
Fransa, Belçika'ya şans tanımadı
ABONE OL

UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup'ta Fransa, Belçika deplasmanına konuk oldu. Fransa, King Baudouin'deki maçı 2-1 kazandı.

Fransa'ya galibiyeti getiren golleri 35. dakikada penaltıdan ve 62. dakikada Kolo Muani attı. Belçika'nın tek golü 45. dakikada Lois Openda'dan geldi.

Belçika'da Youri Tielemans, 23. dakikada bir penaltı atışından yararlanamadı.

Fransa'da Aurelien Tchouameni, 76'da kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Fransa, grupta 9 puana yükseldi. Belçika, 4 puanda kaldı.

Fransa, bir sonraki maç haftasında sahasında İsrail'i ağırlayacak. Belçika, İtalya'yı konuk edecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.