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Spor

Fransa Bisiklet Turu'nda zirve Wout Poels'in

Fransa Bisiklet Turu'nun 15. etabını, Bahrain-Victorious takımından Hollandalı Wout Poels birinci sırada tamamladı.

16 Temmuz 2023 Pazar 20:40 - Güncelleme:
Fransa Bisiklet Turu'nda zirve Wout Poels'in
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Yol bisikletinin en prestijli yarışı Fransa Bisiklet Turu'nun (Tour de France) 15. etabını, Bahrain-Victorious takımından Hollandalı Wout Poels kazandı.

Bu yıl 110'uncusu düzenlenen turun Les Gets Les Portes du Soleil ile Saint-Gervais Mont-Blanc kayak merkezleri arasındaki 179 kilometrelik etabında Poels, 4 saat 40 dakika 45 saniyelik derecesiyle birinciliğe ulaştı.

Etapta Jumbo-Visma ekibinden Belçikalı Wout van Aert ikinci, TotalEnergies takımından Fransız Mathieu Burgaudeau ise üçüncü oldu.

Turu yol kenarında takip eden bir seyirci, fotoğraf çekerken yaklaşık 20 bisikletçinin karıştığı bir kazaya neden oldu.

Genel klasmanda son şampiyon Jumbo-Visma'dan Danimarkalı Jonas Vingegaard, toplamda 62 saat 34 dakika 17 saniyelik süresiyle liderliğini sürdürerek sarı mayoyu korudu. 2020 ve 2021 yıllarının şampiyonu BAE Emirates ekibinden Sloven Tadej Pogacar ise genel klasmanda liderin 10 saniye gerisinde ikincilikte yer aldı.

Organizasyona yarın ara verildikten sonra 18 Temmuz Salı günü Passy ile Combloux arasındaki 22.4 kilometrelik etapla devam edecek.

Tur, 21 etap sonunda 23 Temmuz Pazar günü Fransa'nın başkenti Paris'te son bulacak.

  • Bahrain-Victorious
  • Fransa Bisiklet Turu
  • Wout Poels

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