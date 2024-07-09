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Spor

Fransa Bisiklet Turu'nun 10. etabını Jasper Philipsen kazandı

111'ncisi düzenlenen Fransa Bisiklet Turu'nun 10. etabında, Alpecin-Deceuninck takımından Jasper Philipsen galip geldi.

AA9 Temmuz 2024 Salı 20:37 - Güncelleme:
Fransa Bisiklet Turu'nun 10. etabını Jasper Philipsen kazandı
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111. Fransa Bisiklet Turu'nun 10. etabını, Alpecin-Deceuninck takımının Belçikalı sporcusu Jasper Philipsen kazandı.

Yol bisikletinin en prestijli yarışı kabul edilen organizasyona, Orleans ile Saint-Amand-Montrond arasındaki 187,3 kilometrelik etapla devam edildi.

Sprint finişine sahne olan etabı 4 saat 20 dakika 6 saniyede tamamlayan Jasper Philipsen, Biniam Girmay (Intermarche-Wanty takımı) ve Pascal Ackermann'ın (Israil-Premier Tech) önünde birinci oldu.

BAE Emirates takımından Tadej Pogacar, genel klasmandaki liderliğini sürdürdü. Fransa Turu'nda 2 şampiyonluğu bulunan Sloven bisikletçi, en yakın takipçisiyle arasındaki 33 saniyelik farkı korudu.

Turun 11. etabı, yarın Evaux-les-Bains ile Le Lioran arasındaki 211 kilometrelik parkurda yapılacak.

2024 Fransa Bisiklet Turu, 21 Temmuz Pazar günü Nice kentindeki 21. etapla son bulacak.

Genel klasmanın ilk 3 sırasındaki bisikletçiler şöyle:

1. Tadej Pogacar (BAE Emirates): 40 saat 2 dakika 48 saniye

2. Remco Evenepoel (Soudal-QuickStep): +33 saniye

3. Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike): +1 dakika 15 saniye

  • Fransa Bisiklet Turu
  • Jasper Philipsen
  • Alpecin-Deceuninck

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