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  • Fransa Bisiklet Turu'nun 11. etabını Jonas Vingegaard kazandı
Spor

Fransa Bisiklet Turu'nun 11. etabını Jonas Vingegaard kazandı

111'ncisi düzenlenen Fransa Bisiklet Turu'nda 11. etabında, Visma-Lease a Bike takımında Danimarkalı sporcu Jonas Vingegaard galip geldi.

AA10 Temmuz 2024 Çarşamba 19:34 - Güncelleme:
Fransa Bisiklet Turu'nun 11. etabını Jonas Vingegaard kazandı
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111. Fransa Bisiklet Turu'nun 11. etabını, Visma-Lease a Bike takımının Danimarkalı sporcusu Jonas Vingegaard kazandı.

Yol bisikletinin en prestijli yarışı kabul edilen organizasyona, Evaux-les-Bains ile Le Lioran arasındaki 211 kilometrelik etapla devam edildi.

Son 2 yılın şampiyonu Vingegaard, son 50 kilometresinde tırmanma ve iniş bölümlerinin bulunduğu dağ etabını, 4 saat 58 dakikalık süresiyle Tadej Pogacar'ın (BAE Emirates takımı) bir saniye önünde ilk sırada bitirdi.

Fransa Turu'nu 2020 ve 2021'de kazanan Pogacar, genel klasmandaki liderliğini sürdürdü. Sloven bisikletçi, en yakın takipçisiyle arasındaki farkı 1 dakika 6 saniyeye çıkardı.

Turun 12. etabı, yarın Aurillac ile Villeneuve-Sur-Lot arasındaki 203,6 kilometrelik parkurda yapılacak.

2024 Fransa Bisiklet Turu, 21 Temmuz Pazar günü Nice kentindeki 21. etapla son bulacak.

Genel klasmanın ilk 3 sırasındaki bisikletçiler şöyle:

1. Tadej Pogacar (BAE Emirates): 45 saat 34 saniye

2. Remco Evenepoel (Soudal-QuickStep): +1 dakika 6 saniye

3. Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike): +1 dakika 14 saniye

  • Fransa Bisiklet Turu
  • Jonas Vingegaard
  • Visma-Lease a Bike

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