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Spor

Fransa Bisiklet Turu'nun 17. etabı sona erdi

110. Fransa Bisiklet Turu'nun 17. etabını, AG2R Citroen takımının Avusturyalı sporcusu Felix Gall kazandı.

19 Temmuz 2023 Çarşamba 19:59 - Güncelleme:
Fransa Bisiklet Turu'nun 17. etabı sona erdi
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Yol bisikletinin en prestijli yarışı kabul edilen organizasyonun 17. etabı, Saint-Gervais-les-Bains ile Courchevel arasındaki 165,7 kilometrelik parkurda yapıldı.

Sporcular, etabın sonunda 2304 metrelik zirvesiyle 2023 Fransa Turu'nun en yüksek rakıma sahip bölümü Col de la Loze'a tırmandı.

Felix Gall, 4 saat 49 dakika 8 saniyelik zamanıyla kariyerinin büyük turlardaki ilk etap birinciliğini elde etti. Simon Yates (Jayco Alula takımı) 2'nci, Pello Bilbao (Bahreyn Victorious) ise 3. oldu.

Etabı 4. sırada bitiren son şampiyon Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), genel klasmandaki liderliğini pekiştirdi.

Etapta 22. sırayı alan 2020 ve 2021 şampiyonu Tadej Pogacar (BAE Emirates), genel klasmanda Vingegaard'un 7 dakika 35 saniye gerisine düştü.

Tura, yarın Moutiers ile Bourg en Bresse arasındaki 184,9 kilometrelik 18. etapla devam edilecek.

Fransa Bisiklet Turu, 23 Temmuz Pazar günü başkent Paris'teki 21. etapla son bulacak.

Genel klasmanın ilk 3 sırasındaki bisikletçiler şöyle:

1. Jonas Vingegaard (Danimarka): 67 saat 57 dakika 51 saniye

2. Tadej Pogacar (Slovenya): +7 dakika 35 saniye

3. Adam Yates (Büyük Britanya): +10 dakika 45 saniye

  • Felix Gall
  • Fransa Bisiklet Turu
  • 17 etap

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