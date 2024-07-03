İSTANBUL 32°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Temmuz 2024 Çarşamba / 27 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,5507
  • EURO
    35,1324
  • ALTIN
    2466.3
  • BIST100
    10682.2
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fransa Bisiklet Turu'nun 5. etabını Mark Cavendish kazandı
Spor

Fransa Bisiklet Turu'nun 5. etabını Mark Cavendish kazandı

Fransa Bisiklet Turu'nun 5. etabında, Kazakistan takımının Büyük Britanyalı sporcusu Mark Cavendish galip geldi.

AA3 Temmuz 2024 Çarşamba 19:52 - Güncelleme:
Fransa Bisiklet Turu'nun 5. etabını Mark Cavendish kazandı
ABONE OL

Yol bisikletinin en prestijli yarışı Fransa Bisiklet Turu'nun (Tour de France) 5. etabını, Astana Kazakistan takımının Büyük Britanyalı sporcusu Mark Cavendish kazandı.

Bu yıl 111'incisi düzenlenen tura, Fransa'nın Saint-Jean-de-Maurienne ile Saint-Vulbas yerel idareleri arasındaki 177.4 kilometrelik etapla devam edildi.

Tour de France'ta 15. kez sahne alan Cavendish, 4 saat 8 dakika 46 saniyelik derecesiyle etabı ilk sırada tamamladı.

Büyük Britanyalı bisikletçi, turda 35. etap birinciliğini elde etti. Mark Cavendish, rekoru paylaştığı Eddy Merckx'i geride bırakarak Fransa Bisiklet Turu'nda en fazla etap kazanan sporcu olmayı başardı.

Beşinci etapta Alpecin-Deceuninck ekibinden Belçikalı sürücü Jasper Philipsen ikinci, Uno-X Mobility'den Norveçli Alexander Kristoff ise üçüncü oldu.

Genel klasmanda ise Sloven sporcu Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), 23 saat 15 dakika 24 saniyelik süresiyle zirvede yer alarak sarı mayoyu korudu.

Organizasyon, yarın Fransa'nın Macon ile Dijon kentleri arasındaki 163.5 kilometrelik 6. etapla devam edecek.

Fransa Bisiklet Turu, 21 etap sonunda 21 Temmuz Pazar günü Fransa'nın Nice kentinde sona erecek.

  • Fransa Bisiklet Turu
  • Mark Cavendish
  • Kazakistan takımı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.