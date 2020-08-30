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Spor

Fransa Bisiklet Turu'nun ikinci etabını Julian Alaphilippe kazandı

Fransa Bisiklet Turu'nun bu yıl 107. yılı gerçekleştirildi. 186 kilometrelik ikinci etapta, 4 saat 55 dakika 27 saniyelik derecesiyle Fransız sporcu Julian Alaphilippe birinciliği elde etti.

AA30 Ağustos 2020 Pazar 21:07 - Güncelleme: 30 Ağustos 2020 Pazar 21:07
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Yol bisikletinin en prestijli yarışı Fransa Bisiklet Turu'nun (Tour de France) ikinci etabını, Deceuninck-Quick-Step takımının Fransız sporcusu Julian Alaphilippe kazandı.

Dağlık ikinci etabı, Sunweb takımından İsviçreli Marc Hirschi ikinci, Mitchelton-Scott ekibinden Büyük Britanyalı Adam Yates üçüncü sırada bitirdi.

Fransa Turu'nda kariyerinin 5. etap galibiyetini kazanan Alaphilippe, toplamda 8 saat 41 dakika 35 saniyelik süreye ulaştı ve genel klasmanda zirveye yerleşerek sarı mayonun sahibi oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle başlangıç tarihi 2 ay ertelenen organizasyon, yarın Nice şehriyle Sisteron yerel idaresi arasındaki 198 kilometreden oluşan düzlük etapla devam edecek.

Tur, 21 etap sonunda 20 Eylül'de Fransa'nın başkenti Paris'te tamamlanacak.

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