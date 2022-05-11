Fransa, Cengiz Ünder olayıyla çalkalanıyor! İlk kez yaşandı

Fransa Ligue 1'de Marsilya forması giyen Cengiz Ünder başarılı performans sergilemeye devam ediyor. Yıldız futbolcu son oynanan Lorient maçında Fransız basınından takdir topladı. Milli futbolcu karşılaşmada takımının ilk golünün asistini yaptı.

CENGİZ ÜNDER KARİYER REKORU KIRDI

Yıldız oyuncu bu sezon Marsilya'da gösterdiği performansla kariyerinde bir ilk yaşadı. Kiralık olarak kadrosuna katıldığı Fransa ekibinde 45 maçta 12 gol 5 asistlik performans sergiledi. Son asistini Lorient maçında yapan Cengiz Ünder için Fransız basını, "Sağ kanatta forma giyen Cengiz Ünder yeniden enerjisini toplarken, preste aktifti ve sol ayağını konuşturdu." yorumunda bulundu.

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CENGİZ ÜNDER'İN BU SEZONKİ KARNESİ

Milli futbolcu bu sezon Marsilya'da 45 maça çıktı. Fransa Ligue 1'de 30 maça çıkan yıldız oyuncu 9 gol 2 asist yapmayı başardı. Fransa Kupası'nda 3 maçta 1 gollük performans gösteren Cengiz, Avrupa Ligi'nde de 2 gol 3 asist yaptı.

Star Gazetesi