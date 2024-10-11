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Spor

Fransa deplasmanda dört köşe

UEFA Uluslar A Ligi 2. grup üçüncü maçında Fransa, deplasmanda İsrail'i 4-1 yendi.

11 Ekim 2024 Cuma 00:20 - Güncelleme:
Fransa deplasmanda dört köşe
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UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup'ta Fransa, deplasmanda İsrail ile karşı karşıya geldi. Deplasman ekibi maçı 4-1 kazandı.

Fransa'ya galibiyeti getiren goller sırasıyla 6, 28, 87, 89. dakikalarda Eduardo Camavinga, Christopher Nkunku, Matteo Guendouzi ve Bradley Barcola'dan geldi.

İsrail'in tek golünü 24. dakikada Omri Gandelman kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Fransa, puanını 6'ya çıkarırken İsrail henüz puanla tanışamadı.

Fransa, bir sonraki maçında Belçika deplasmanına gidecek. İsrail ise deplasmanda İtalya ile karşılaşacak.

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