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Spor

Fransa devi İsmail Yüksek'e talip oldu!

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu İsmail Yüksek'e Fransa'dan bir talip çıktı. Aktarılan habere göre, Fransız ekibi Lyon Nemanja Matic transferinde yaşadığı zorluğun ardından İsmail Yüksek'e yöneldi.

15 Ocak 2024 Pazartesi 20:51 - Güncelleme:
Fransa devi İsmail Yüksek'e talip oldu!
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Fenerbahçe'nin başarılı orta saha oyuncusu İsmail Yüksek'e Fransa'dan bir talip çıktı.

LYON TALİP OLDU

L'Equipe'te yer alan habere göre, kadrosuna bir orta saha takviyesi yapmak isteyen Lyon, Nemanja Matic transferinde yaşadığı zorluğun ardından İsmail Yüksek'e yöneldi.

İSMAİL YÜKSEK İÇİN TEKLİF!

Rennes'in Matic'i satmak istemediği ve bu gelişmenin ardından Lyon'un İsmail Yüksek için Fenerbahçe'nin kapısını çaldığı belirtildi.

Fransız ekibinin milli oyuncu için Fenerbahçe'ye teklif yaptığı öne sürüldü. 24 yaşındaki futbolcu için yapılan teklifin detaylarına ise yer verilmedi.

BU SEZON PERFORMANSI

Fenerbahçe'de bu sezon 28 maça çıkan İsmail Yüksek, 1 gol attı ve 4 asist yaptı.

İsmail Yüksek'in Fenerbahçe ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

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