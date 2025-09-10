Fransa evinde hata yapmadı

Dünya Kupası Elemeleri D grubu 2. maçında Fransa, İzlanda'yı konuk etti.

Parc des Princes'de oynanan mücadeleyi Fransa, 2-1'lik skorla kazandı.

Fransa'ya galibiyeti getiren golleri dakika 45. dakikada penaltıdan Kylian Mbappe ile dakika 62'de Bradley Barcola kaydetti.

İzlanda'nın tek golünü ise dakika 21'de Andri Lucas Gudjohnsen attı.

Fransa'da mücadelenin 69. dakikasında Aurelien Tchouameni, kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Bu sonucun ardından Fransa, puanını 6 yaptı. İzlanda ise 3 puanda kaldı.

Grubun bir diğer maçında Fransa, Azerbaycan'ı konuk edecek. İzlanda, Ukrayna'yı ağırlayacak.