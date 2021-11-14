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Spor

Fransa, evinde Kazakistan'ı 8 golle yıktı

Fransa, Dünya Kupası Elemeleri D Grubu 9. hafta maçında evinde Kazakistan'ı 8-0 mağlup ederek Dünya Kupası'na gitmeyi garantiledi.

14 Kasım 2021 Pazar 00:55 - Güncelleme: 14 Kasım 2021 Pazar 00:55
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Dünya Kupası Elemeleri D Grubu'nda Fransa, sahasında Kazakistan'ı ağırladı.

Parc des Princes'de oynanan maçı Fransa 8-0 kazanarak grup liderliğini garantileyerek Dünya Kupası biletini cebine koydu.

Karşılaşmada Fransa'ya galibiyeti getiren golleri 6, 12, 32 ve 87. dakikalarda Kylian Mbappe, 55 ve 59. dakikalarda Benzema, 75'te Rabiot ve 84'te Griezmann kaydetti.

Bu sonuçla Fransa, 15 puana yükselerek liderliğini garantiledi ve Dünya Kupası'na direkt katılma hakkını elde etti. Kazakistan ise 3 puanda kalarak grup sonunculuğunu garantiledi.

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