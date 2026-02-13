İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Şubat 2026 Cuma / 26 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,6541
  • EURO
    51,9688
  • ALTIN
    6906.02
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fransa Futbol Federasyonu'ndan Türkiye maçı için açıklama
Spor

Fransa Futbol Federasyonu'ndan Türkiye maçı için açıklama

A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'ndeki rakiplerinden Fransa'nın Futbol Federrasyonu Başkanı Philippe Diallo, kura sonrası değerlendirmelerde bulundu.

AA13 Şubat 2026 Cuma 00:05 - Güncelleme:
Fransa Futbol Federasyonu'ndan Türkiye maçı için açıklama
ABONE OL

Fransa Futbol Federasyonu (FFF) Başkanı Philippe Diallo, UEFA Uluslar A Ligi'nde Türkiye, İtalya ve Belçika ile eşleşmelerinin ardından, "Çok iyi takımlara karşı çok güzel maçlar oynayacağız. Zorlu bir grup olduğunu düşünüyorum." dedi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilen kura çekiminden sonra konuşan Diallo, "UEFA Uluslar Ligi, enteresan bir turnuva. İtalya, Belçika ve Türkiye gibi çok iyi takımlara karşı çok güzel maçlar oynayacağız. Zorlu bir grup olduğunu düşünüyorum. Neler olacağını göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Diallo, "Fransa olarak Türkiye'ye karşı evimizde oynayacağımız zaman tribünde birçok Türk taraftar yer alacak. Kendimizi tamamen evimizde hissedip hissetmeyeceğimizden emin değilim. Türkiye Futbol Federasyonu ile iyi ilişkilerimiz var. O yüzden maçlar 90 dakika boyunca dostluk içinde oynanacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

ÖNERİLEN VİDEO

NATO'dan Türk F-16 paylaşımı: Romanya hava sahasında bir kaplan

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.