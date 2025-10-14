Fransa ile İzlanda puanları paylaştı

İSTANBUL 21°C / 12°C
Spor

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu dördüncü maç haftasında Fransa, deplasmanda İzlanda'ya konuk oldu. Laugardalsvöllur Stadyumu'nda oynana mücadele 2-2 berabere sonuçlandı.

HABER MERKEZİ14 Ekim 2025 Salı 01:23 - Güncelleme:
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu dördüncü maç haftasında Fransa, deplasmanda İzlanda'ya konuk oldu.

Laugardalsvöllur Stadyumu'nda oynana mücadele 2-2 berabere sonuçlandı.

Karşılaşmada Fransa adına golleri 63. dakikada Cristopher Nkunku ve 68. dakikada Mateta attı. İzlanda'nın golleri 39. dakikada Victor Palsson ve 70. dakikada Kristian Hlynsson attı.

Bu sonuçla birlikte Fransa, puanını 10'a yükseltti ve liderliğini sürdürdü. İzlanda ise 4 puan ile 3. sırada konumlandı.

Grubun diğer haftasında Fransa, Ukrayna'yı ağırlayacak. İzlanda, Azerbaycan'a konuk olacak.

