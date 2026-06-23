Fransa-Irak maçında yıldırım alarmı!

FIFA 2026 Dünya Kupası I Grubu'nda Fransa ile Irak arasında ABD'nin Philadelphia kentindeki Philadelphia Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada olumsuz hava koşulları maça damga vurdu.

Mücadelenin ilk yarısının sona ermesinin ardından stadyumda şiddetli gök gürültülü sağanak yağış ve yıldırım tehlikesi nedeniyle güvenlik uyarısı yapıldı. Yetkililer, tribünlerde bulunan taraftarlardan stadyumu geçici olarak boşaltmalarını istedi.

Stadyum çevresinde yıldırım riski tespit edilmesi üzerine Fransa-Irak karşılaşmasının ikinci yarısının TSİ 02:00'ye alındığı öğrenildi.

FIFA, turnuva öncesinde ABD'deki hava koşulları nedeniyle yoğun şimşek ve yıldırım görülmesi durumunda maçların geçici olarak durdurulabileceğini duyurmuştu. ABD'de uygulanan güvenlik protokollerine göre yıldırımın stadyuma belirli bir mesafede tespit edilmesi halinde karşılaşmalar durduruluyor ve tehlikenin geçmesi bekleniyor.