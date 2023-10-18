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Spor

Fransa İskoçya'ya acımadı

Hazırlık maçında EURO 2024'ü garantileyen iki ekibin karşılaşmasında Fransa, İskoçya'yı 4-1 mağlup etti.

18 Ekim 2023 Çarşamba 00:16 - Güncelleme:
Fransa İskoçya'ya acımadı
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EURO 2024'ü garantileyen iki ekibin hazırlık maçında Fransa ile İskoçya karşı karşıya geldi.

Pierre-Mauroy Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Fransa 4-1 kazanmayı başardı.

Maçta İskoçya 11. dakikada Gilmour'un golüyle öne geçti ancak Fransa'nın gol rüzgarına engel olamadı. Fransa 16. dakikada Pavard ile eşitliği yakalarken başarılı savunmacı 24'te bir gol daha atarak takımını öne geçirdi. 41. dakikada kazanılan penaltıyı Mbappe gole çevirdi ve ilk yarı 3-1 sona erdi.

İkinci yarıda Fransa 70'da Kingley Coman'ın golüyle farkı üçe çıkardı ve sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrılmayı başardı.

  • EURO 2024
  • Hazırlık maçı
  • fransa

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