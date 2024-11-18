İSTANBUL 14°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Kasım 2024 Pazartesi / 17 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,3826
  • EURO
    36,6243
  • ALTIN
    2832.68
  • BIST100
    9389.62
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Fransa, İtalya'dan lider dönüyor

Fransa, İtalya'yı San Siro'da 3-1 mağlup etti ve UEFA Uluslar A Ligi 2. Grubu lider tamamladı.

18 Kasım 2024 Pazartesi 01:09 - Güncelleme:
Fransa, İtalya'dan lider dönüyor
ABONE OL

UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup 6. hafta maçında İtalya ile Fransa karşı karşıya geldi. Giuseppe Meazza / San Siro'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Fransa 3-1'lik skorla kazandı.

Fransa'ya galibiyeti getiren golleri 2 ve 65. dakikalarda Adrien Rabiot, 33. dakikada Guglielmo Vicario kendi kalesine attı.

İtalya'nın tek golü 35. dakikada Andrea Cambiaso'dan geldi.

Fransa, bu galibiyetle birlikte puanını 13'e çıkardı ve liderlik koltuğunu İtalya'dan aldı.

İtalya ise 13 puanda kaldı ve liderliği Fransa'ya devretti.

Fransa ve İtalya, UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğu için sekizli finalde mücadele edecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.