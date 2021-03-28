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  • Fransa-Kazakistan maçında Martial'den Mbappe'ye tepki çeken hareket
Spor

Fransa-Kazakistan maçında Martial'den Mbappe'ye tepki çeken hareket

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Fransa, deplasmanda Kazakistan'ı 2-0 yenerken maça Anthony Martial ile Mbappe arasında geçen gergin anlar damga vurdu. Martial, oyundan çıkarken Mbappe'nin elini sıkmadı.

28 Mart 2021 Pazar 19:50 - Güncelleme: 28 Mart 2021 Pazar 19:50
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Katar'da düzenlenecek 22. Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 13 takımın belirleneceği elemelerin ikinci haftasının ikinci günü, D Grubu'nda son dünya şampiyonu Fransa ile Kazakistan arasında oynanan maçla başladı.

Konuk ekip Fransa, 19. dakikada Dembele, 44. dakikada ise Maliy'in kendi kalesine attığı gollerle Kazakistan'ı 2-0 mağlup etti.

Fransa'da Mbappe, 75. dakikada kullandığı penaltı vuruşunu golle sonuçlandıramadı.

Bu sonuçla puanını 4'e çıkaran Fransa, maç fazlasıyla grupta liderliğe yükseldi. Kazakistan ise henüz puanla tanışamadı.

Martial'den Mbappe'ye şok hareket

Fransa'da Martial, Kazakistan maçında yerine giren Mbappe'nin uzattığı eli karşılıksız bırakınca buz gibi anlar yaşandı. Bir anlık şaşkınlık yaşayan Mbappe, Martial'e dönüp bakarken Martial ise yedek kulübesinin yolunu tuttu.

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