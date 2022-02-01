Fransa Kupası'nda sürpriz veda! PSG elendi...

AA 1 Şubat 2022 Salı 07:10 - Güncelleme: 1 Şubat 2022 Salı 07:10

PSG, Fransa Kupası son 8 turu maçında Nice'i konuk etti.

Karşılaşmanın 90 dakikasında her iki takımdan gol sesi çıkmadı.

Penaltılarda Nice, PSG'ye 6-5 üstünlük kurarak Fransa Kupası'nda çeyrek finale yükseldi. Nice, çeyrek final maçında Olimpik Marsilya ile karşılaşacak.

PSG, 2019'dan bu yana ilk kez Fransa Kupası maçında kaybetmiş oldu.

Başkent ekibinin yıldız futbolcusu Lionel Messi de ilk kez bu karşılaşmada 10 numaralı formayı giydi. Fransa Futbol Federasyonunun kurallarına göre Fransa Kupası maçlarında ilk 11'de başlayan futbolcuların, 1'den 11'e kadar olan numaralı formaları giymesi gerekiyor.