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Spor

Fransa Ligue 1'de Lorient-Rennes maçında feci ölüm

Fransa Ligue 1'de oynanan Lorient-Rennes maçının ardından akıl almaz bir olay yaşandı. Saha zeminini kontrol eden çim görevlisinin üzerine projektör ışığı düştü. Görevli hayatını kaybetti.

IHA21 Aralık 2020 Pazartesi 00:23 - Güncelleme: 21 Aralık 2020 Pazartesi 00:23
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Fransa Ligue 1’in 16. haftasında bugün oynanan Lorient-Rennes mücadelesinin ardından büyük bir trajedi yaşandı. Rennes’in deplasmanda 3-0 kazandığı karşılaşmanın ardından takımlar stattan ayrılırken, sahanın bakımı için zemini incelemeye gelen çim görevlisinin işini yaptığı sırada üzerine projektör rampası çöktü. Çimlerin bakımıyla ilgilenen görevli, stat ışıklarının üzerinde bulunduğu rampanın üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Sahaya gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yapsa da, görevliyi kurtaramadı. Lorient polisi olayla ilgili soruşturma başlattı.

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