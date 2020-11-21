Fransa Ligue 1'de sürpriz! Monaco, PSG karşısında 2-0'dan döndü

21 Kasım 2020 Cumartesi 01:12 - Güncelleme: 21 Kasım 2020 Cumartesi 01:12

Fransa Ligue 1'in 11. hafta maçında lider PSG, deplasmanda Monaco'ya konuk oldu.

Stade II. Louis'de oynanan maçı Monaco, iki farklı geriye düşmesine rağmen 3-2 kazanarak sansasyonel bir galibiyet elde etti.

Karşılaşmada PSG 25. dakikada Mbappe'nin golüyle öne geçerken 37. dakikada yine Mbappe bu kez penaltıdan attığı golle ilk yarıyı PSG'nin 2-0 önde tamamlamasını sağladı.

İkinci yarıya başlandığında ise işin rengi değişti. Dakikalar 52'yi gösterdiğinde Kevin Volland topu ağlara göndererek farkı 1'e indirdi. 65. dakikada Volland bir kez daha topu ağlara göndererek maça eşitliği getirdi. 84. dakikada PSG'den Diallo kırmızı kartı görerek penaltıya sebebiyet verdi ve Fabregas kazanılan penaltıda topun başına geçti,tecrübesini konuşturarak topu kritik anda ağlara gönderdi ve takımına 3 puanı getiren isim oldu.

Öte yandan PSG'de 39. dakikada Kean ve 44. dakikada Mbappe'nin golleri iptal oldu. Mbappe, eski takımı Monaco karşısında çıktığı 8. maçında 7. golünü kaydetmesine rağmen takımının galibiyet elde etmesini sağlayamadı.

Bu sonucun ardından PSG 24 puanda kalırken Monaco ise 20 puana yükseldi ve ligde iddialı bir konuma geldi.