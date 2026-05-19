  Fransa macerası kısa sürdü! Ciro Immobile ile yol ayrımı yakın...
Fransa macerası kısa sürdü! Ciro Immobile ile yol ayrımı yakın...

Kış transfer döneminde Paris FC'ye transfer olan Ciro Immobile, Fransa kariyerinde aradığını bulamadı. Fransız basınına göre; İtalyan golcünün takımda kalmak istemesine rağmen, Fransız ekibinin yeni sezon planlamasında yıldız futbolcuyla yollarını ayırmaya hazırlandığı öne sürüldü.

Kariyerinde yeni bir sayfa açmak için Fransa'nın yolunu tutan Ciro Immobile'nin Paris FC macerası kısa sürdü.

Kış transfer döneminde Ligue 1'e yeni yükselen Paris FC'ye transfer olan İtalyan golcü, Fransız ekibinde beklentilerin uzağında kaldı. Tecrübeli forvet, altı aylık süreçte yalnızca 2 gol kaydederek hayal kırıklığı yarattı.

RMC Sport'ta yer alan habere göre Ciro Immobile, Paris FC'de kalmak istediğini yönetime iletti. Ancak Fransız temsilcisinin, yeni sezon öncesi kadro yapılanması kapsamında yıldız oyuncuyla yollarını ayırmaya hazırlandığı belirtildi.

BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI

Lazio tarihinin en golcü futbolcusu unvanıyla Paris'e gelen Immobile'nin transferi büyük ses getirmişti. Ancak deneyimli oyuncu, sahadaki performansıyla beklentileri karşılayamadı.

Yeni teknik direktörü Antoine Kombouare yönetiminde Monaco ve PSG gibi güçlü rakiplere karşı dikkat çeken sonuçlar alan Paris FC, gelecek sezon Ligue 1'i ilk 10 içerisinde tamamlamayı hedefliyor. Bu doğrultuda Fransız ekibinin hücum hattına daha istikrarlı isimler kazandırmak istediği ifade edildi.

