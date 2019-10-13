Fransa maçında Millilere başarılar

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,“Milli birlik ve beraberliğimizi tüm dünyaya gösterdiğimiz bu günlerde, aldığı galibiyet- le bu birlikteliğimizi pekiştiren ve tüm Türkiye’yi sevindiren A Milli Futbol Takımımızı ve teknik ekibimizi tebrik ediyorum. Fransa karşısında ve Euro 2020 Yolunda başarılar Milli Takım!” ifadelerini kullandı