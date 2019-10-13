Fransa maçında Millilere başarılar
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, uzatma dakikalarında gelen golle kazandığımız Arnavutluk maçının ardından Ay-Yıldızlı ekibimizi kutladı.
- Star Spor
Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,“Milli birlik ve beraberliğimizi tüm dünyaya gösterdiğimiz bu günlerde, aldığı galibiyet- le bu birlikteliğimizi pekiştiren ve tüm Türkiye’yi sevindiren A Milli Futbol Takımımızı ve teknik ekibimizi tebrik ediyorum. Fransa karşısında ve Euro 2020 Yolunda başarılar Milli Takım!” ifadelerini kullandı
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