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Spor

Fransa Milli Takımı'nda bir devir kapanıyor! Didier Deschamps görevini bırakmaya hazırlanıyor

Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, 2026 Dünya Kupası'nın ardından görevinden ayrılacağını açıkladı.

Haber Merkezi8 Ocak 2025 Çarşamba 09:16 - Güncelleme:
Fransa Milli Takımı'nda bir devir kapanıyor! Didier Deschamps görevini bırakmaya hazırlanıyor
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Fransa'ya 20 yıl sonra Dünya Kupası kazandıran teknik direktör Didier Deschamps, Milli Takım kariyerini noktalıyor.

56 yaşındaki çalıştırıcı, 2012 yılından beri yürüttüğü Fransa Milli Takımı teknik direktörlük görevine artık devam etmeme kararı aldı.

L'equipe'in haberine göre Fransız futbolunun efsanesi bugün kararını kamuoyuyla paylaşacak. Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenecek 2026 Dünya Kupası, Didier Deschamps'ın son turnuvası olacak.

Didier Deschamps, Fransa Milli Takımı ile 2018'de Dünya Kupası ve 2021'de Uluslar Ligi şampiyonlukları yaşadı.

  • Didier Deschamps
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  • teknik direktör

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