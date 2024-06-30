İSTANBUL 31°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Haziran 2024 Pazar / 24 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,8826
  • EURO
    35,1821
  • ALTIN
    2450.33
  • BIST100
    10647.9
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fransa'da açılış etabını Romain Bardet kazandı
Spor

Fransa'da açılış etabını Romain Bardet kazandı

Fransa Bisiklet Turu'nun açılış etabında, Firmenich PostNL takımının Fransız sporcusu Romain Bardet birinci oldu.

AA30 Haziran 2024 Pazar 01:18 - Güncelleme:
Fransa'da açılış etabını Romain Bardet kazandı
ABONE OL

Yol bisikletinin en önemli yarışı Fransa Bisiklet Turu'nun (Tour de France) açılış etabını, DSM-Firmenich PostNL takımının Fransız sporcusu Romain Bardet kazandı.

1903'ten bu yana düzenlenmesinden dolayı turların en eski ve prestijlisi olarak kabul edilen Tour de France'ın startı, 26. kez Fransa dışında bir ülkeden verildi. İtalya, organizasyon tarihinde ilk kez açılış etabına ev sahipliği yaptı.

Florence-Rimini arasındaki 206 kilometrelik açılış etabında Romain Bardet, 5 saat 7 dakika 22 saniyelik derecesiyle birinci sırada yer aldı ve ilk kez sarı mayonun sahibi oldu.

Bardet'nin takım arkadaşı Hollandalı sürücü Frank van den Broek ikinci, Visma-Lease a Bike ekibinden Belçikalı Wout van Aert ise üçüncü sırayı aldı.

Organizasyona yarın Cesenatico ile Bologna arasındaki 199,2 kilometrelik etapla devam edilecek.

Tur, 21 etap sonunda 21 Temmuz Pazar günü Fransa'nın Nice kentinde son bulacak.

  • Romain Bardet
  • Firmenich PostNL
  • Fransa Bisiklet Turu

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.