‘Fransa’da beraberlik istemem’

ARNAVUTLUK galibiyeti için oyuncuları kutlayan ve “Alınlarından öpüyorum” diyen Teknik Direktör Şenol Güneş, Fransa karşılaşmasına yönelik, “Beraberlik bize yetiyor ama beraberlik istemem. Bir an evvel şampiyonaya gitmek isteyen oyuncularımız var. Beklenti yüksek. Oyuncularımız sonuçlara katkı yapmak istiyor. Arnavutluk maçına final maçı dedik, hata yaptık, bu gerginliği fazlaca arttırdı. Fransa maçı biraz daha farklı olur” dedi. Güneş, bordo-mavi gravat eleştirilerine de “Sponsor firma veriyor, giyiyoruz” cevabını verdi.